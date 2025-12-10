İzmir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 1'i çocuk 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.