İzmir'de 2 Bin 700 İşçi Maaşlarını Alamadıkları İçin İş Bıraktı

İzmir'de 2 Bin 700 İşçi Maaşlarını Alamadıkları İçin İş Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde yaklaşık 2 bin 700 işçi, biriken maaş alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, son aylarda maaşlarını parça parça aldıklarını belirterek, derdinin duyulmaması nedeniyle tepkilerini dile getirip oturma eylemi yaptılar.

İzmir'in Buca ve Karabağlar belediyelerinde çalışan yaklaşık 2 bin 700 işçi, düzenli maaş alamadıkları, biriken alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Buca Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, aylardır maaşlarını parça parça aldıklarını belirterek, "Aylardır biz maaşımızı yarım alıyoruz. Önce 15'inde almamız gereken maaşımız 20'sine sarktı. 20'sinde ödenmesi gereken ikiye bölündü. Artık parça parça yatırılmasını da geçtik şu an haziran ayındayız mayıs ayının maaşını almamız gerekirken biz halen nisan ayının yarım maaşıyla idare etmeye çalışıyoruz." dedi.

Pektaş, belediyedeki 1763 işçinin ücretlerini alamadığı için mağduriyet yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sesimizi yükseltmek zorundayız çünkü sesimizi duyuramıyoruz işverene. Büyükşehir işçisi için sokakları kapatan sendika bugün burada yok. Sendika da bize destek vermiyor. Biz İzmir halkına seslenmek, Buca işçisine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ortalama kişi başı 150 bin lira civarında alacağımız var ve bu alacaklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" pankartı açtılar

Karabağlar Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup işçi, "Bu böyle gitmez, geçinemiyoruz" yazılı pankart açtı, yarım gün iş bırakma eylemi yaptı.

Genel-İş 5 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Umut Altun, yaklaşık 3 aydır maaşların düzensiz olduğunu, maaşlarını kimi ay yarım aldıklarını, kimi ay ise hiç alamadıklarını söyledi.

Karabağlar Belediyesinde çalışan yaklaşık 900 işçinin mağdur olduğunu belirten Altun, "Ortalama her bir işçinin 150-180 bin lira civarında iş yerinden alacağı var. Bu alacaklarımızla ilgili görüşme taleplerimize rağmen bir çözüm bulunamıyor. Belediye yönetimi çözüm bulma noktasında bizim kadar hassas ve duyarlı yaklaşmıyor. Bir ödeme planı ortaya çıkarmaması sonucunda biz de bir oturma eylemi karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Özgür Özel'in kürsüye şişeyle çıkmasına kayıtsız kalamadı
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.