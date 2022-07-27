İzmir'de 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kırsal Orhanlı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler, durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 4 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Yeniköy mevkisindeki makilikte de saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 15 dakikada söndürüldü. Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Davut Can Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.