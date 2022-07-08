İzmir'de 100 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 100 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 100 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu

İZMİR'de, son 2 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İZMİR'de, son 2 haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran-1 Temmuz'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 11 bin 137 paket kaçak sigara, 1,146 paket ısıtmalı sigara, 47 milyon 526 bin 200 makaron, 1 milyon 689 bin 760 doldurulmuş sigara, 9 bin 251 paket nargile tütünü, 1,158 paket pipo tütünü, 6 bin 565 puro, 68 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 108 paket sigara sarma kağıdı, 2 bin 786 sigara filtresi, 222 şişe kaçak ve sahte içki, 261 litre açık içki, 72 ton etil alkol ve 516 içki aroması ele geçirildi. Kaçak ürünlerin toplam 105 ton, engellenen kamu zararının ise 100 milyon lira olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title