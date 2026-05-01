İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İZMİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. TÜRK-İş Ege Bölge Temsilciliği ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ile Birleşik Kamu-İş Sendikası Konfederasyonu'na bağlı memur sendikaların İzmir şubeleri, Alsancak Limanı'ndan; DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı'ndan, KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi kamu emekçileri İzmir Ticaret Borsası binasından, CHP İzmir İl Başkanlığı ve ilçe örgütleri Lozan Kapısı'ndan, TMMOB'a bağlı odaların İzmir şubeleri İzmir Mimarlık Merkezi önünden, İzmir Tabip Odası üyesi doktorlar da oda binası önünden Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Meydana gelenler, üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Alanda 3 bin 200 polisin görev yaptığı belirtildi. Yürüyüş ve konuşmaların ardından alanı dolduranlar, halay çekti. 1 Mayıs kutlamaları, Selda Bağcan konseri ile sürüyor.

