Haberler

İzmir Başsavcılığı 2025 Değerlendirme Toplantısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, başsavcılığa intikal eden dosya sayıları, soruşturma bürolarının iş yükleri, personel durumu ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhuriyet başsavcıvekilleri, sorumluluk alanlarında yer alan birimlerin yıllık faaliyetleri ve performans verileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, başta uyuşturucu suçları olmak üzere ısrarlı takip, bilişim suçları ve aile içi şiddet gibi toplum düzenini doğrudan etkileyen suç türleriyle kararlı ve çok yönlü mücadelenin önemine dikkati çekti.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarından olan Narkokapan-İzmir operasyonuna değinen Yeldan, uyuşturucuyla mücadelenin diğer suç türlerinin azaltılmasında da belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

Toplantı, cumhuriyet savcılarının saha deneyimleri ile görüş ve önerilerini sunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum