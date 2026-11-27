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İZMİR'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 2 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır fişek ve paketler halinde; 775 gram kokain, 233 gram pregabalin hammaddesi, 15 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı