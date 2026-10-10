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İzmir Çeşme'de Tekke Plajı'nda denize giren 54 yaşındaki kişi boğuldu.

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Tekke Plajı'nda denize giren 54 yaşındaki kişi, kıyıya çıkarıldıktan sonra müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle hareketsiz halde bulunan kişinin cesedi, Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yüzmek için denize giren kişi boğuldu.

Tekke Plajı'nda denize giren Erdoğan Yılmaz'ın (54) hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kıyıya çıkarılan Yılmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cesedi, Çeşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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