İzmir Buca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Kuruçeşme Mahallesi'nde yapılan operasyonda kenevir, esrar, kokain ve sentetik ecza ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde kenevir yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A.A. ve T.S'nin ikametlerine operasyon düzenledi.
Aramada, 4 kök kenevir, 595 gram esrar, 41 gram kokain, 258 sentetik ecza ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel