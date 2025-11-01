Haberler

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 611 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Dün yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 611 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 18 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ., gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
