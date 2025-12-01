Haberler

İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 296 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Yıldız Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 11 bin 296 uyuşturucu hap ele geçirildi.

B.G. ve T.G. gözaltına alındı. ???????

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

