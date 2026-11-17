İzmir Buca'da lastiği yerinden çıkan zeytinyağı yüklü kamyon devrilip trafiği aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde lastiklerinden biri yerinden çıkan zeytinyağı yüklü kamyon devrildi; yola savrulan koliler nedeniyle trafik aksadı. Sürücünün durumunun iyi olduğu kazada kamyon hasar gördü, trafik akışı ekiplerin temizlik çalışması sürerken iki şeritten sağlanıyor.
İzmir'in Buca ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Gültekin Ç. (64) idaresindeki 35 CAJ 340 plakalı kamyon, lastiklerinden birinin yerinden çıkması sonucu Buca Işıkkent Gişeleri istikametinde devrildi.
Kamyondaki zeytinyağı bulunan koliler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Ekiplerin temizlik çalışması devam ederken trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.