İzmir Buca'da iki grubun silahlı kavgasında 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında kişisel anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 4 kişi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri sürerken polis şüphelileri arıyor.
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA