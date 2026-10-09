İzmir Buca'da çöplerde 2 tabanca ve 19 mermi bulundu, 8 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda, çöpler arasında 2 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.

Olay, 8 Ekim 2026'da Buca ilçesi 204/33 Sokak'ta meydana geldi. Meskun mahalde ateş edilmesi üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda, atıl durumdaki çöpler arasında ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ile tabancalara takılı şarjörlerde toplam 19 adet mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı