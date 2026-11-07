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İzmir Buca'da araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde durdurulan araçta 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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