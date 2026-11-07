İzmir Buca'da araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İzmir Buca'da araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Buca ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde durdurulan araçta 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesinde araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA