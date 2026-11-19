İzmir Buca'da 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Buca ilçesinde Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yaylacık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 104 kutu içinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatına yönelik çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.İ.M., M.E.D. ve Ö.B.A. yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 104 kutu içerisinde toplam 5 bin 616 sentetik hap ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı