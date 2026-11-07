İzmir Buca'da 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İzmir Buca'da 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Buca ilçesinde Yunus timlerinin durdurduğu otomobilde 98 kutu içinde toplam 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'in Buca ilçesinde durdurulan otomobilde 5 bin 149 sentetik hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, 98 kutu içerisinde toplam 5 bin 149 sentetik hap ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı