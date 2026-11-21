İzmir Buca'da 190 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Buca ilçesinde Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 bin uyuşturucu hap ve 11 kilogram pregabalin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve pregabalin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda 190 bin uyuşturucu hap, 37 bin kapsüle doldurulmak üzere hazırlanmış ve reçetesiz satışı yasak olan 11 kilogram pregabalin ele geçirildi.
R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.
Kaynak: AA