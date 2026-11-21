Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve pregabalin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda 190 bin uyuşturucu hap, 37 bin kapsüle doldurulmak üzere hazırlanmış ve reçetesiz satışı yasak olan 11 kilogram pregabalin ele geçirildi.

R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.

Kaynak: AA