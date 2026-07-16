İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör