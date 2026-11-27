İzmir Bornova'da kumar operasyonunda 63 kişiye 731 bin 52 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir Bornova'da ruhsatsız işletmede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisiyle operasyon düzenlendi; 63 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza kesilirken işletme sahibine de yasal işlem yapıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde ruhsatsız bir işletmede yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 63 şüpheli suçüstü kumar oynarken yakalandı. Ekipler, kumar oynayan 63 kişiye toplam 731 bin 52 lira idari para cezası kesti.
İşletme sahibi O.D'ye "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA