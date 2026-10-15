İzmir Bornova'da DMD hastası çocuk için fırına konulan bağış kumbarası çalındı

İZMİR'in Bornova ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Berk Yıldız'ın (3) tedavisi için yürütülen Valilik onaylı kampanyada Yeşilova'daki bir fırında bulunan bağış kumbarası çalındı. Anne Seçil Yıldız, "Hasta bir çocuğun tedavisi için biriken paraya el uzatılması bizi derinden yıktı" dedi.

Bornova'da yaşayan Yusuf Yıldız (40) ile Seçil Yıldız'ın (38) 3 yıl önce genetik kas hastalığı DMD teşhisi konulan oğulları Berk'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Valilik onaylı kampanyası devam ediyor. 1,5 yıldır süren kampanya kapsamında Berk için Yeşilova semtindeki bir fırına konulan yardım kumbarası, önceki gün saat 10.00 sıralarında çalındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yardım kumbarasının çalındığı o anlar fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Hasta bir çocuğun tedavisi için biriken paraya el uzatılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Seçil Yıldız, "Olayla ilgili görüntü kayıtları ile birlikte Çamdibi Polis Merkezi'ne şikayette bulunduk. Aynı kişi Çamdibi'nde başka bir yerden de kumbara çalmış. Zaten iki senedir, binbir emekle yürüttüğümüz kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Bir de bu şekilde hasta bir çocuğun tedavisi için gereken paranın biriktirildiği kumbaranın çalınması bizleri çok üzdü. Bunu yapan kişi inşallah en kısa zamanda yakalanıp, hak ettiği cezayı çeker ve bir daha hasta çocukların hayatından çalmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı