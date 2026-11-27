İzmir Bornova'da 76 yaşındaki kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin 76 yaşındaki kişiden altın aldığı belirlenirken, evlerinde ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 76 yaşındaki bir kişinin telefonla arayan şüphelilerce dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelilerin, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtıp suça karıştığını öne sürdükleri kişiden para talep ettikleri ve bu yöntemle evindeki altınları aldıkları belirlendi.
Ekipler, söz konusu şüpheliler K.K, M.B. (32) ve M.A'yı (43) yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 250 gram külçe altın, 5 bilezik, 2 Ata altın, hassas terazi, 25 gram uyuşturucu ve 25 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.