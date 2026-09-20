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İzmir Bayraklı'da tünelde devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Bayraklı Tünelleri'nde bariyere çarpan motosiklet devrildi; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpıp devrilmesi sonucu motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bülent Ö. (23) yönetimindeki 35 BNU 075 plakalı motosiklet, Bayraklı Tünelleri'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mahsun Taş (19) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Bülent Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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