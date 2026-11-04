İzmir Bayraklı'da denizde bulunan kadın cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde denizde 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadına ait ceset bulundu.

Bayraklı'da öğle saatlerinde denizde hareketsiz haldeki kadını fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, kadını karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. 30'lu yaşlarda olan kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi ise çıkmadı. İncelemelerin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı