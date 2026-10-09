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İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda Serdar Sandal ve 5 kişi tutuklandı

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İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik operasyonda mahkemeye sevk edilen önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal ve 5 kişi tutuklandı. Bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli mahkemeden serbest kaldı.

SANDAL VE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğu Cem Güneş, Aziz Pazarlıoğlu, Sinan Demirkaya, Ramazan Özgür, Veysel Vafi Darga tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye sevk edilen E.Ö, M.F.E, N.S, N.D, S.A, S.G, E.P, G.F.K, R.E.E adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise mahkemeden serbest kaldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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