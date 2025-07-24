İzmir Bayındır'da Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

İzmir Bayındır'da Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
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İzmir'in Bayındır ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde çıkan yangından etkilenen evlerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yangın kontrol altına alınırken, yetkililer bölgeyi ziyaret edip zararları gidermeye yönelik adımlar atacaklarını ifade etti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangından etkilenen evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve kurum müdürlerinden oluşan heyet yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgede yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çorumluoğlu, Mete ve Sakarsu, geçmiş olsun dileklerini ileterek zararların giderileceğini ifade etti.

Yangın

Dün, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Yeşilova Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçramıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı 5 ev yanmış, 3 büyükbaş hayvan ise telef olmuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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