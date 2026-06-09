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İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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İzmir'in Balçova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 34 yaşındaki Hasan Vurgun hayatını kaybetti. Kaza, İnciraltı Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda meydana geldi.

İzmir'in Balçova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hasan Vurgun'un (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, İnciraltı Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Vurgun'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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