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İzmir'in Balçova ilçesinde 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çetin Emeç Mahallesi'ndeki ahşap bir barakada uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen baskında 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA