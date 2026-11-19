İzmir Balçova'da 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çetin Emeç Mahallesi'ndeki ahşap barakaya düzenlediği baskında 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İzmir'in Balçova ilçesinde 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çetin Emeç Mahallesi'ndeki ahşap bir barakada uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen baskında 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA