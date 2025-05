İzmir Adliyesi'nde Avukata Fiziki Saldırı

(İZMİR) – İzmir Adliyesi'nde bir avukata, duruşma çıkışında müvekkilinin yakını saldırdı. İzmir Barosu "Savunma susmayacak" diye açıklama yaptı.

İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda bir avukat, duruşma çıkışında müvekkilinin yakını tarafından fiziki saldırıya uğradı Boynu sıkılan ve ellerine tırnak geçirerek yaralanan avukat B.G., darp raporu alarak şikayetçi olurken, saldırgan gözaltına alındı.

İzmir Barosu yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yayımlayarak saldırıya tepki gösterdi. Baro açıklamasında, "Bugün bir meslektaşımız daha, şiddet ikliminin mağduru oldu" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Baromuz üyesi avukat meslektaşımız B.G., İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda katıldığı bir duruşmanın ardından, adliye koridorlarında müvekkilinin yakını tarafından sözlü tehditlere maruz kalmış, ardından fiziki saldırıya uğramıştır. Şüpheli tarafından boynu sıkılan ve ellerine tırnak geçirilmesi suretiyle yaralanan meslektaşımız darp raporu alarak şikayetçi olmuş, saldırgan ise gözaltına alınmıştır.

"Savunma susmayacak"

Bir kez daha altını çiziyoruz: Avukatlar davaların tarafı değil; hukukun savunucusudur. Mahkeme kararlarının sorumlusu değil; adaletin temsilcileridir. Her geçen gün artan bu saldırılar, yalnızca avukatlara değil, savunma hakkına, hukuk devletine ve adalete yönelmiş açık bir tehdittir. İzmir Barosu olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu, sürecin sonuna dek takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Şiddet her yerde, her koşulda suçtur. Avukata yönelik şiddet ise adalete yönelmiş bir saldırıdır. Savunma susmayacak."