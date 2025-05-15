İzmir Adliyesi'nde Avukata Fiziki Saldırı

İzmir Adliyesi'nde Avukata Fiziki Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Adliyesi'nde bir avukata duruşma çıkışında müvekkilinin yakını tarafından saldırı düzenlendi. Avukat B.G, darp raporu alarak şikayetçi oldu. İzmir Barosu, olay sonrası yaptığı açıklamada avukatlara yönelik şiddeti kınadı ve 'Savunma susmayacak' dedi.

(İZMİR) – İzmir Adliyesi'nde bir avukata, duruşma çıkışında müvekkilinin yakını saldırdı. İzmir Barosu "Savunma susmayacak" diye açıklama yaptı.

İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda bir avukat, duruşma çıkışında müvekkilinin yakını tarafından fiziki saldırıya uğradı Boynu sıkılan ve ellerine tırnak geçirerek yaralanan avukat B.G., darp raporu alarak şikayetçi olurken, saldırgan gözaltına alındı.

İzmir Barosu yaşanan olayın ardından yazılı açıklama yayımlayarak saldırıya tepki gösterdi. Baro açıklamasında, "Bugün bir meslektaşımız daha, şiddet ikliminin mağduru oldu" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Baromuz üyesi avukat meslektaşımız B.G., İzmir Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda katıldığı bir duruşmanın ardından, adliye koridorlarında müvekkilinin yakını tarafından sözlü tehditlere maruz kalmış, ardından fiziki saldırıya uğramıştır. Şüpheli tarafından boynu sıkılan ve ellerine tırnak geçirilmesi suretiyle yaralanan meslektaşımız darp raporu alarak şikayetçi olmuş, saldırgan ise gözaltına alınmıştır.

"Savunma susmayacak"

Bir kez daha altını çiziyoruz: Avukatlar davaların tarafı değil; hukukun savunucusudur. Mahkeme kararlarının sorumlusu değil; adaletin temsilcileridir. Her geçen gün artan bu saldırılar, yalnızca avukatlara değil, savunma hakkına, hukuk devletine ve adalete yönelmiş açık bir tehdittir. İzmir Barosu olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu, sürecin sonuna dek takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Şiddet her yerde, her koşulda suçtur. Avukata yönelik şiddet ise adalete yönelmiş bir saldırıdır. Savunma susmayacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.