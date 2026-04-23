İzmir Adliyesi'nde 23 Nisan kutlandı

İzmir Adliyesi'nde 23 Nisan kutlandı
İzmir Adliyesi Adalet Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünü törenle kutladı.

İzmir Adliyesi Adalet Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümünü törenle kutladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kutlama programı İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın da katıldığı programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Daha sonra öğrenciler, Başsavcı Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeldan, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade etti.

Yeldan, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı yetkilileri ile lösemi tedavisini tamamlamış, tedavileri devam eden çocukları da kabul etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
