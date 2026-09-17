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İzmir Adliyesi Halkapınar Ek Hizmet Binası hizmete başladı

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İzmir Adliyesi Halkapınar Ek Hizmet Binası hizmete başladı
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İzmir Adliyesi bünyesinde oluşturulan Halkapınar Ek Hizmet Binası hizmet vermeye başladı.

İzmir Adliyesi bünyesinde oluşturulan Halkapınar Ek Hizmet Binası hizmet vermeye başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yargı hizmetlerinin daha etkin, düzenli ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla asliye hukuk mahkemeleri, Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yapılan binada faaliyet gösterecek.

Binanın teknik altyapısının günün koşullarına göre oluşturulduğu, çevreci donanım ve tefrişat malzemelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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