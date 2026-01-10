Haberler

İzmir açıklarında su alan bottaki 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in açıklarında su alan bir bottan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir açıklarında su alan bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları TCSG-61 ve TCSG-907 görevlendirildi.

TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bottan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalara TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri de katılıyor.

Yerlikaya'nın paylaşımında, Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede yürüttüğü arama kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz