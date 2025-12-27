İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 1'i çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise ekiplerce durdurulan yelkenli teknede yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.