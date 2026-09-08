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İzlanda, Trump'ın "harita" paylaşımı nedeniyle ABD'nin Reykjavik Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı

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İzlanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'yı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşması nedeniyle, ABD'nin Reykjavik Büyükelçisi Billy Long'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

İzlanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'yı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşması nedeniyle, ABD'nin Reykjavik Büyükelçisi Billy Long'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

İzlanda Dışişleri Bakanlığından, Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili Büyükelçi Long'un Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, "Paylaşımın tamamen uygunsuz olduğu açıkça ifade edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.

Kaynak: AA
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