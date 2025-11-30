Haberler

İzlanda: Doğal Güzellikleri ile Turistlerin Gözdesi

Güncelleme:
İzlanda'nın başkenti Reykjavik, renkli evleri ve muhteşem doğası ile her yıl binlerce turisti kendine çekiyor. Volkanik yapısı, kuzey ışıkları ve Tjörnin Gölü gibi doğal zenginlikleri ile öne çıkıyor.

Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) ile çevrili Avrupa ülkesi İzlanda'nın başkenti Reykjavik, renkli evleri ve doğasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan İzlanda, muhteşem doğası ve renkli evleriyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Volkanik ve jeolojik olarak aktif bir ada olan İzlanda'nın iç kısmında kumluklar, lav sahaları, dağlar ve buzullar içeren bir plato bulunuyor.

Ülke, kuzey ışıkları, jeolojik yapıları ve doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Avrupa'nın en seyrek nüfuslu ülkesi olan, 103 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip İzlanda'nın başkenti ise Reykjavik.

Yatay mimariye sahip evleri ve renkli sokakları ile dikkati çeken Reykjavik, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Reykjavik şehrinin kuruluşunun 200. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen açık hava heykeli yarışmasını kazanan Jon Gunnar Arnason'un "güneş gezgini" eseri de turistlerin uğrak noktası oluyor.

Turistler, "bir rüya gemisi veya güneşe bir övgü" olarak tanımlanan heykel ile fotoğraf çektiriyor.

Buzul ikliminin yaşandığı başkenti çevreleyen karlı dağlar ise kente ayrı bir güzellik katıyor.

Kentin içerisinde yer alan ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan Tjörnin Gölü de doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
