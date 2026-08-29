İzlanda'da AB referandumu: Halk sandık başında

İzlanda'da halk, "Avrupa Birliği (AB) müzakereleri yeniden başlatılsın mı?" sorusuyla düzenlenen referandumda oy kullanmaya başladı.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yer alan yaklaşık 400 bin nüfusa sahip İzlanda'da halk, referandumda AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.

Yerel saatle 09.00'da başlayan oylama 22.00'de sona erecek.

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yaparken, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alındı. Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon ise müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı aldı.

Referandumdan "evet" çıkması halinde müzakerelerin yeniden başlatılması gündeme gelecek. Müzakerelerin tamamlanması halinde ise üyelik için yeni bir referandum yapılması gerekecek.

İzlanda medyasında yer verilen anketlere göre, halkın yüzde 51,3'ü AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasından yana.

AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı çıkanların oranı yüzde 48,7 olurken, bugün yapılan referandumda "başa baş" bir sonuç çıkabilir.

Kaynak: AA