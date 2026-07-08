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İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni ziyaret ederek şehir manzarasını izledi, restoranda yemek yedi ve esnafla sohbet etti.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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