İzinsiz yürüyüş sonrası depoya sığınan Alparslan Kuytul'u Furkan Vakfı üyeleri böyle yelledi

Adana'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti. Bazı eylemciler polise saldırırken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi.

VAKIF ÜYELERİ KUYTUL'U YELLEDİ

Kuytul'u almak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Depodaki grup ve Kuytul, polis ekiplerince çıkarıldı. Deponun içerisinde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük yakı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde depoda havasız kaldığı gözlenen Kuyrul'un vakıf üyeleri tarafından yellendiği görülüyor.