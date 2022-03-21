İzinsiz yürüyüş sonrası depoya sığınan Alparslan Kuytul'u Furkan Vakfı üyeleri böyle yelledi - Haberler

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İzinsiz yürüyüş sonrası depoya sığınan Alparslan Kuytul'u Furkan Vakfı üyeleri böyle yelledi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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İzinsiz yürüyüş sonrası depoya sığınan Alparslan Kuytul'u Furkan Vakfı üyeleri böyle yelledi

Aralarında Alparslan Kuytul'un da yer aldığı Furkan Vakfı üyelerinin Adana'daki eylemine polis çok sert müdahale etti. Müdahale sırasında bir depoya sığınan Alparslan Kuytul'u vakıf üyeleri yelledi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Adana'da, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti. Bazı eylemciler polise saldırırken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden bir iş yerinin deposuna girdi.

VAKIF ÜYELERİ KUYTUL'U YELLEDİ

Kuytul'u almak isteyen eylemciler ile polis arasında arbede çıktı. Depodaki grup ve Kuytul, polis ekiplerince çıkarıldı. Deponun içerisinde çekilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük yakı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde depoda havasız kaldığı gözlenen Kuyrul'un vakıf üyeleri tarafından yellendiği görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Alparslan Kuytul, Güncel, Haberler

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