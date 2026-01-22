Haberler

DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Güncelleme:
Iğdır'da izinsiz gösteri yapmak isteyen DEM Parti Eş Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı. Olayda 48 kişi gözaltına alındı, 3 polis yaralandı.

IĞDIR'da dün yapılmak istenen izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan DEM Parti Eş Başkanı Deniz Kaynar, tutuklandı.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde dün öğle saatlerinde toplanan grup, Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Eş Başkanı Deniz Kaynar'ın da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

Polis tarafından gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Ardalarında Kaynar'ın da bulunduğu 18 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kaynar, tutuklandı. Partili Medet Serhat'e ev hapsi verilirken, Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı, diğer 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
