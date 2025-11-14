İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ Çalışanlarının Oturma Eylemi Sonlandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ çalışanları 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 11 Kasım'da başlattıkları oturma eylemini sonlandırdı.

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde devam eden oturma eylemi yapan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, bu süreçte işveren tarafından hiçbir olumlu adım atılmadığını öne sürdü.

Pazartesi günü yönetim kurullarının bir araya geleceğini ve yeni bir yol haritasının belirleneceğini bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar burada oturma eylemimizi gerçekleştirdik. İşveren tarafından hiçbir şekilde bir görüşme talebi veya olumlu bir adım atılmadı. Bununla ilgili de biz bugün burada bu eylemimizi sonlandıracağız. Pazartesi günü yönetim kurulları bir araya geleceğiz. Genel merkezimizle de görüşüp önümüzdeki günlerde eylemimizi ne şekilde devam edecek onun kararını aldıktan sonra tekrardan bunu kamuoyuyla paylaşacağız."