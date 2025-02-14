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İZDSO, Sezen Aksu’nun Şarkılarıyla Dinleyicileri Büyüledi

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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde Sezen Aksu'nun unutulmaz eserlerini seslendirdi. Etkinlikte Hamdi Akatay Perküsyon Grubu ve piyanist Uğur Güneş de yer aldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde seslendirdi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Sezen Aksu'nun eserleri İZDSO'nun yorumuyla sanatseverlerle buluştu.

Konserde orkestraya, Hamdi Akatay Perküsyon Grubu ve piyanist Uğur Güneş eşlik etti.

MAGMA Filarmoni Korosu'nun da sahne aldığı etkinliğin koro şefliğini Masis Aram Gözbek üstlendi.

Aksu'nun 14 eserinin seslendirildiği etkinlik, dinleyicilerden büyük beğeni aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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