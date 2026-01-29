Haberler

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerinin saat 18.30 itibari ile iptal edildiğini açıkladı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibari ile tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında

Resmi görüşmeler başladı! Yeni takımı belli oluyor
'İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı' iddiaları yalanlandı

İmam hatip liseleri ile ilgili ortalığı karıştıran "kredi" iddiası
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında

Resmi görüşmeler başladı! Yeni takımı belli oluyor
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek

Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık