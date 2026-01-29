İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibari ile tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.