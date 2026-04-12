İzmir'deki 'İZBETON' soruşturmasında 9 şüpheli adliyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alınan 9 kişi, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlaması ile karşı karşıya.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 9 şüpheli, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Zimmet' suçlamalarından savcılık işlemleri sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

USUL VE YASAYA AYKIRI İŞLEMLER İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre; şüphelilerin iştirak halinde, kooperatif üzerinden usul ve yasaya aykırı şekilde, hayatın olağan akışına aykırı para çıkışları gerçekleştirdiği ve kasa açıkları oluşturduğu öne sürüldü. Bu kapsamda toplam 28 milyon 578 bin 502,57 TL'nin yanı sıra, yüklenici firma olarak sözleşmeli bir şirkete 30 milyon 775 bin 620,93 TL ile 33 milyon 111 bin 991,41 TL arasında değişen tutarlarda fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da dosyada yer aldığı belirtildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
