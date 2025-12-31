Haberler

İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı 58 yaşındaki Mustafa Karayülük yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini bildirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Torbalı'dan Selçuk istikametine ilerleyen, makinist M.Y. (43) idaresindeki E22105 set numaralı İZBAN treni, Sağlık Mahallesi'nde raylar üzerinde bulunan Mustafa Karayülük'e (58) çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karayülük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

