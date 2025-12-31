İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Torbalı'dan Selçuk istikametine ilerleyen, makinist M.Y. (43) idaresindeki E22105 set numaralı İZBAN treni, Sağlık Mahallesi'nde raylar üzerinde bulunan Mustafa Karayülük'e (58) çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karayülük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.