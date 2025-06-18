İZBAN'da Sigara İçen Yolcunun Saldırısı Sonucu Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İZBAN'da Sigara İçen Yolcunun Saldırısı Sonucu Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
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İzmir'de İZBAN'da sigara içen bir yolcu, güvenlik görevlilerine saldırdı; sonuç olarak biri hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi'nde ( İzban ) sigara içen M.D. (37), kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.'nin darbettiği 2 güvenlik görevlisinden Seydihan Alsaç (44), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi. M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.'ya (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alsaç, bugün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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