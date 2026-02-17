Haberler

İYTE'den bilimsel üretimde başarı: Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada

Güncelleme:
İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 2025 yılı Scopus yayın verilerine göre, öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında Türkiye'deki tüm devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Tematik yapısı ve araştırma odaklı vizyonuyla dikkat çeken İYTE, uluslararası literatürdeki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Enstitü, akademik kadrosunun gerçekleştirdiği yayınlarla Türkiye'nin en üretken bilim duraklarından biri oldu. İYTE, dünyanın en prestijli hakemli literatür özet ve atıf veri tabanı Scopus yayın verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında Türkiye'deki tüm devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı. Elsevier bünyesinde yönetilen bir platform olan Scopusun; fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanlarında dünya genelinde yayımlanan makalelerin etkisini ölçtüğü belirtildi. Bir üniversitenin Scopus verilerindeki başarısı, sadece yayın sayısını değil, o yayınların küresel bilim toplumunda bulduğu karşılığı ve akademik niteliğini de temsil ettiği kaydedildi. 'Öğretim üyesi başına düşen yayın' kriterinin ise kurumun butik ve nitelikli yapısının bilimsel üretime ne denli verimli yansıdığını gösteren en prestijli göstergelerden biri olarak kabul edildiği aktarıldı.

BİLGİ TRANSFERİNDE ÖNCÜ ROL

İYTE'nin, elde ettiği bu dereceyle sadece akademik bir başarıya imza atmakla kalmadığı aynı zamanda ürettiği bilgiyi Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi İzmir gibi yapılar aracılığıyla yüksek teknolojiye dönüştürme potansiyelini de güçlendirdiğine dikkat çekildi. Enstitünün, önümüzdeki dönemde stratejik alanlarda gerçekleştirdiği yayınlarla küresel sıralamalardaki yerini daha da yukarı taşımayı hedeflediği belirtildi.

'BU BAŞARI İNOVATİF EKOSİSTEMİMİZİN BİR GÖSTERGESİDİR'

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, enstitünün her alanda zirveyi hedeflediğini vurguladı. Prof. Dr. Baran, "Her alanda zirve hedefiyle çıktığımız bu yolda, bilimsel literatüre yön veren nitelikli kadromuzla fark yaratmaya devam ediyoruz. 2025 yılı 'Scopus' verilerine göre devlet üniversiteleri arasında Türkiye ikincisi olmamız, sadece bir istatistik değil; araştıran, üreten ve bilime değer katan inovatif ekosistemimizin bir sonucudur. İYTE ailesi olarak, bu güçlü bilimsel üretim kültürünü birlikte büyütmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

