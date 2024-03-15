İyilik Hareketi Derneği Uganda'da İftar Sofrası Kurdu

Amasya'daki İyilik Hareketi Derneğince Uganda'da iftar sofrası kuruldu.

İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve dernek gönüllüleri, hayırseverlerin desteğiyle Uganda'ya gitti.

Mbale şehrine bağlı köylerde iftar sofraları kuran dernek gönüllüleri, günlük 400 kişiye yemek verdi.

Özdemir, gazetecilere, Amasya'dan Uganda'ya gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

Uganda'da 15 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişiye iftar vermeyi hedeflediklerini anlatan Özdemir, "Makedonya'dan başladık, Azerbaycan'a, Suriye Türkmenlerinden Irak'a kadar uzanan bir yolculuktu bu. Bu sefer, her zaman yardımcı olduğumuz kara kıtanın mazlum çocukları vardı. Gönül coğrafyamız o kadar geniş ki... Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti, her daim mazlumun yanında olan bir milletin evlatlarıyız. O yüzden iftarda ramazanın güzelliğini paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, gönül dostlarına ve hayırlara katkı sağlayanlara teşekkür etti.