Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan "İyilik Haftası" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanan İyilik Haftası'na dair açıklamalarda bulunarak, iyiliği yaymak için kararlı olduklarını ifade etti ve yardımlaşma ruhunun önemine değindi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, iyiliği sadece bir hafta ile sınırlı tutmadan, yeryüzünün her köşesine taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, bu yıl ikincisi kutlanan 13-20 Mart İyilik Haftası'na ilişkin mesaj yayımladı.

İyilik Haftası'nın ikincisine ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimizin temel taşı olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu, resmiyetin ötesinde bir gönül seferberliğine dönüştürmek en büyük gayemizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, iyiliği sadece bir hafta ile sınırlı tutmadan, yeryüzünün her köşesine taşımaya kararlıyız. Unutmayalım ki paylaşılan her lokma, uzatılan her el ve edilen her dua dünyayı daha yaşanılır kılacaktır. İyilik Haftamız kutlu olsun."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor