İyi Partili Poyraz: "Hemşire İstihdamı Mali Değil, Siyasi Bir Tercih"

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında hemşirelerin çalışma koşullarına, özlük haklarına ve sağlık sistemindeki sorunlara dikkati çekti. Poyraz, "Hemşire istihdamı mali değil, siyasi bir tercihtir. Bu tercihin bedelini ise her geçen gün hastalar ödemektedir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kapsamında Türk Hemşireler Derneği'nin hazırladığı bildiriyi kamuoyuyla paylaştı.

"HEMŞİRELER TÜKENMEZ BİR İŞ GÜCÜ KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Dernek temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Poyraz, sağlık sisteminin bel kemiğinin hemşireler olduğunu belirterek, artan savaşlar, salgın hastalıklar, iklim krizi ve sağlık bütçelerindeki kesintilerin sağlık çalışanları üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Hemşirelerin ağır iş yükü, personel eksikliği, uzun çalışma saatleri ve meslek dışı görevlendirmeler nedeniyle tükenme noktasına geldiğini söyleyen Poyraz, "Hemşireler görünmez ve tükenmez bir iş gücü kaynağı olarak görülüyor" dedi.

İYİ Partili Poyraz'ın okuduğu Türk Hemşireler Derneği'nin bildirisinde hemşire başına düşen hasta sayısının bilimsel standartlara göre düzenlenmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, uzman hemşirelik uygulamasının hayata geçirilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri sıralandı. Bildiride ayrıca özel hastanelerde çalışan hemşireler için taban ücret belirlenmesi, sağlıkta şiddete karşı caydırıcı düzenlemeler yapılması ve hemşire göçünü önleyecek politikaların geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, "Hemşirelik bakımına ülkemizin ve dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bugünlerde karar vericilere sesleniyoruz: Hemşire istihdamı mali değil, siyasi bir tercihtir. Bu tercihin bedelini ise her geçen gün hastalar ödemektedir. Hemşire başına düşen hasta sayısı, bilimsel standartlara göre yasal güvence altına alınmalı; toplumun ihtiyaç duyduğu hemşire istihdamı bir an önce sağlanmalıdır" ifadesine yer verildi.

"HEMŞİRELİĞİ HEMŞİRELER ÖĞRETİR"

Hemşirelik eğitimindeki sorunlara da değinilen bildiride, uygulama alanı ve öğretim üyesi yetersizliğine dikkat çekildi. Hemşirelik bölümlerinde alan dışı akademisyenlerin görev almasının mesleki eğitimi olumsuz etkilediği belirtilirken, "Hemşireliği hemşireler öğretir" vurgusu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hemşireleri temsil eden bir birim bulunmadığı belirtilen bildiride, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda Hemşirelik Daire Başkanlığı kurulması gerektiğini ifade edilirken, Türk Hemşireler Birliği'nin de bir an önce oluşturulması çağrısı yapıldı.

