Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheliye gözaltı

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheliye gözaltı
Güncelleme:
İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılayan bir üslup benimseyen bir şahsın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu ve Türk kadınlarının seçme ve seçilme haklarına vurgu yaptı.

İYİ PARTİLİ ÖZEL: KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

İyi Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk'le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş'e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz" dedi.

